Юморист из РФ Александр Гудков вышел в свет с усами и в патриотической футболке с надписью «Россия»

Юморист, шоумен и ведущий Александр Гудков впервые вышел в свет за долгое время. При этом комик сумел удивить публику внешним преображением.

Артист отрастил усы, а также обзавелся модной футболкой. Коллега Ивана Урганта по творческому цеху появился на юбилейном концерте «Фабрики звёзд. 20 лет». На мероприятии Александр ходил в спортивной футболке известного американского бренда. На воротнике при этом красовалась патриотическая надпись «Россия».

Гудков снова объявился в Москве. Теперь он не такой смелый. Вместо исполнения песни «Я узкий» появился на мероприятии в футболке с надписью «Россия», - обращают внимание авторы одного из Телегарам-каналов.

Отметим, что ранее юморист подвергся критике за его пародию на видеоклип SHAMAN «Я русский».