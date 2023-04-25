Колесников предложил на 300-летие Екатеринбурга позвать только рукопожатных звезд РФ

Депутат городскрй думы Екатеринбурга Александр Колесников сообщил, что на празднование 300-летие города надо позвать тех артистов, гражданская позиция которых соответствует политическим реалиям и труд которых помогает участникам СВО ВС РФ. С таким предложением политик выступил во время проведения заседания гордумы, где в том числе обсуждали программу празднования юбилея.

«Я хотел бы, чтобы артистов, которых приглашают на юбилей, все-таки выражали свою гражданскую позицию, которая соответствует текущим реалиям. Как бы там Константин Киселев ни топил за культуру», — отметил Колесников.

По мнению депутата, многих нормальных знаменитостей просто замалчивают. К примеру, речь идет о певице Вике Цыгановой и Юлии Чичериной.

«Я предлагаю исполнителей в этом ключе подбирать. Без разницы, поддерживаешь спецоперацию или нет. Но общий тренд людей, которые помогают ребятам в это трудное время, обязательно нужно соблюдать», — заключил чиновник.