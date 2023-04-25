Нагиев после увольнения заявил, что «перестроил свое сознание»

Полгода назад Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала. Многие помнят и скучают по ведущему шоу "Голос", "Голос. Дети", "Голос. 60+". Артист уволился без объяснения причин.

При этом актер занял "нейтральную позицию". Он старался не высказываться касательно СВО, поэтому исчезновение актера с экранов стало для многих загадкой.

Накануне Дмитрий прервал молчание. Он начал откровенно рассказывать об изменениях в жизни. Первое откровение коснулось семьи артиста. Нагиев заявил, что является "неважнецким" отцом и дедом. Также он добавил, что смог справиться с детскими комплексами:

Только сейчас началась перестройка сознания, когда вхожу в этап осознанной жизни.

К тому же, телеведущий подчеркнул, что нужно ценить каждую секунду жизни, ведь она может в любой момент закончиться.







