Наталья Подольская призналась, почему не любит выходить в свет с мужем

Наталья Подольская замужем за Владимиром Пресняковым 12 лет. При этом звездных супругов связывает не только общий быт, но общие хобби и работа.

Наталья и Владимир очень часто проводят время вместе. Нередко они выступают вдвоем. Недавно певица решила рассказать, что сходила с супругом на одно представление. В нем приняли участие красивые женщины в откровенных нарядах.

Как призналась поклонникам исполнительница, ей тяжело дался этот вечер. Наталья не может спокойно реагировать на взгляды мужа в сторону других девушек.

Добавим, что Пресняков и Подольская ведут активный образ жизни. Познакомились они в ходе съемок телепроекта «Большие гонки». Пара воспитывает двоих общих детей: 7-летнего сына Артемия и Ивана, который родился осенью 2020 года.