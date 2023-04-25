Netflix представил первый постер третьего сезона сериала «Ведьмак»

В Сети появился первый постер третьего сезона популярного в мире сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом. Появился он в официальном аккаунте проекта в Твиттере.

Постер был опубликовал в минувший понедельник, 24 апреля. Изображения героев телесериала сопровождает надпись: «Держитесь крепче. До завтра». Как предполагают поклонники проекта, во вторник пройдет премьера трейлера или тизера третьего сезона многосерийного фильма.

Также отметим, что новые серии «Ведьмака» основаны на книге Анджея Сапковского под названием «Час презрения». Съемки этого фэнтезийного проекта начались еще в марте минувшего года.

Примечательно, что премьера третьего сезона «Ведьмака» намечена на лето этого года. Сообщается, что новые серии подписчикам Netflix станут доступны в один день.