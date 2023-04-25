Никита Михалков поблагодарил западных политиков за санкции против РФ

Никита Михалков высказался, как, по его мнению, западные санкции повлияли на кино в РФ. Он заявил, что на самом деле благодарен санкциям.

«Они и те обстоятельства, в которых живем сейчас, четко показывают, кто есть кто, что есть что», — говорит артист.

Михалков считает, что уход голливудских фильмов с рынка России дал огромный толчок для развития отечественного кино. По словам режиссера, в российской культуре в настоящее время происходят «поиски новых смыслов». Также Никита Сергеевич в очередной раз поставил вопрос о создании премии, которая сможет заменить «Оскар».

«Видим, какие фильмы получают «Оскар», нет смысла туда посылать российские картины. Необходимо свое развивать свое, в противовес учредить Евразийскую киноакадемию, у которой своя премия, где покажут ленты о ценности отца и матери, естественного деторождения и религиозной независимости», — заключил кинодеятель.