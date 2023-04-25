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В СМИ сегодня появилась информация о том, что экстренно госпитализировали знаменитую российскую певицу Наталью Власову. Артистка потеряла сознание
Несколько дней назад знаменитая российская киноактриса Елена Валюшкина посетила передачу «Ты не проверишь» на канале НТВ. Во время программы артистка
Отец поп-короля Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров впервые вышел в свет со своей 43-летней невестой. 90-летний артист появился с новой молодой
Алла Пугачёва окончательно разорвала связи с Родиной. «Новые русские сенсации» на канале НТВ узнали о продаже замка в деревне Грязь, который по
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Самый желанный мужчина в России Николай Басков не так давно полез целоваться к певице Любови Успенской. А теперь "золотой голос страны" страстно
Руководитель политического движения, организованного в Запорожье, «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о действиях представителей киевского
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Бразильский президент Луис Инасиу Лулу да Силва сделал заявление о своей позиции по украинскому кризису. Ранее он заявлял, что киевский режи несет