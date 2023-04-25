Оксана Акиньшина подала в суд на своего супруга Арчила Геловани

Известная артистка намерена взыскать с супруга деньги по договору займа. О какой именно сумме денег идет речь, не сообщается. В последнее время Оксану часто видят в компании коллеги Данилы Козловского. Пара даже не скрывает теплых чувств друг к другу. Вместе с тем Акиньшина официально п-прежнему состоит в браке. У экс-возлюбленных есть двое общих детей - дочка и сын.