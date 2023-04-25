Оксана Самойлова и рэпер Джиган сообщили о своем примирении

Оксана Самойлова сегодня вышла на связь с поклонниками. В личном блоге они вместе с мужем сообщила важную новость. Оказывается, супруги помирились.

Модель и блогер призналась, что она долгое время старалась не комментировать разлад в их семье, хотя в итоге слухи о проблемах в отношениях стали молниеносно распространяться в СМИ.

Мы не идеальная пара, чуть не развелись два раза, однако мы вместе. Это просто жизнь. Все невзгоды нам приходится проживать на виду у общественности, к сожалению или к счастью, - сказала Оксана.

Самойлова также добавила, что они с рэп-исполнителем помирились и в настоящее время у них все хорошо.