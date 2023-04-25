Yandex.RTB

Оксана Самойлова и рэпер Джиган сообщили о своем примирении

Image 16+
Оксана Самойлова и рэпер Джиган сообщили о своем примирении
Знаменитости
Фото из открытых источников

Оксана Самойлова сегодня вышла на связь с поклонниками. В личном блоге они вместе с мужем сообщила важную новость. Оказывается, супруги помирились.

Модель и блогер призналась, что она долгое время старалась не комментировать разлад в их семье, хотя в итоге слухи о проблемах в  отношениях стали молниеносно распространяться в СМИ.

Мы не идеальная пара, чуть не развелись два раза, однако мы вместе. Это просто жизнь. Все невзгоды нам приходится проживать на виду у общественности, к сожалению или к счастью, - сказала Оксана.

Самойлова также добавила, что они с рэп-исполнителем помирились и в настоящее время у них все хорошо.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Нагиев после увольнения заявил, что «перестроил свое сознание»

Сегодня, 21:46

Оксана Самойлова и рэпер Джиган сообщили о своем примирении

Сегодня, 21:23

Телеведущая и певица Ольга Бузова хочет сыграть свою свадьбу в Сочи

Сегодня, 20:53

Филипп Киркоров отрекся от дружбы с иноагентом Максимом Галкиным

Сегодня, 20:42

Певец из РФ Сергей Лазарев в честь праздника показал свою любимую женщину

Сегодня, 20:37

Депутат РФ Милонов положительно оценил идею воссоединения поп-группы «Тату»

Сегодня, 20:29

Никита Михалков поблагодарил западных политиков за санкции против РФ

Сегодня, 20:20

Панкратов-Черный рассказал, как его омолодили для съемок 6-го сезона сериала о ВОВ

Сегодня, 20:14

Режиссер РФ Олег Меньшиков подверг критике новую работу Федора Бондарчука «Актрисы»

Сегодня, 19:51

Актриса Юлия Пересильд отреагировала на критику в свой адрес по поводу съёмок в фильме «Вызов»

Сегодня, 19:45

У дочери Аллы Пугачевой нашли элитную недвижимость в США

Сегодня, 13:32

После известия о свадьбе: жениха Ани Лорак засекли с молоденькой красоткой

Сегодня, 13:24

Из-за сердечного приступа 44-летняя певица из РФ Наталия Власова находится в медикаментозной коме

Сегодня, 13:10

В Сети показали, как выглядит Галина Сергеевна из «Папиных дочек» спустя 9 лет

Сегодня, 13:03

Виктор Дробыш сделал признание певцу IVAN, которого разоблачили в шоу «Маска»

Сегодня, 12:55

Умер народный артист РФ Геннадий Богачев

Сегодня, 12:42

Актриса Cальма Хайек заявила о секретном ингредиенте своего эликсира вечной молодости

Сегодня, 10:41

Оксана Акиньшина подала в суд на своего супруга Арчила Геловани

Сегодня, 10:36

Певец Киркоров объяснил поддержку сбежавшей из РФ Примадонны длительным брачным союзом

Сегодня, 10:29

Российская певица Валерия заставила вдову Иосифа Кобзона разрыдаться на публике

Сегодня, 10:23

Специалисты назвали самые быстрые способы для потери веса
  • 23-04-2023, 20:35

Специалисты назвали самые быстрые способы для потери веса

Поддержание здорового веса тела —это основа крепкого здоровья. Эксперты назвали самые быстрые способы для потери лишнего веса. Во-первых, нужно

Певица РФ Наталия Власова была госпитализирована во время концерта в Москве
  • Вчера, 21:14

Певица РФ Наталия Власова была госпитализирована во время концерта в Москве

В СМИ сегодня появилась информация о том, что экстренно госпитализировали знаменитую российскую певицу Наталью Власову. Артистка потеряла сознание

Киноактриса РФ Елена Валюшкина проинформировала, что тайно вышла замуж
  • 23-04-2023, 20:25

Киноактриса РФ Елена Валюшкина проинформировала, что тайно вышла замуж

Несколько дней назад знаменитая российская киноактриса Елена Валюшкина посетила передачу «Ты не проверишь» на канале НТВ. Во время программы артистка

НТВ: 90-летний Бедрос Киркоров впервые привел свою молодую невесту на телешоу
  • Вчера, 21:46

НТВ: 90-летний Бедрос Киркоров впервые привел свою молодую невесту на телешоу

Отец поп-короля Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров впервые вышел в свет со своей 43-летней невестой. 90-летний артист появился с новой молодой

Пугачева за 1 млрд рублей продала свой замок в подмосковной деревне Грязь
  • 23-04-2023, 12:24

Пугачева за 1 млрд рублей продала свой замок в подмосковной деревне Грязь

Алла Пугачёва окончательно разорвала связи с Родиной. «Новые русские сенсации» на канале НТВ узнали о продаже замка в деревне Грязь, который по

Филипп Киркоров рассказал о последней встрече с Владимиром Зеленским и назвал его зомби
  • Вчера, 07:23

Филипп Киркоров рассказал о последней встрече с Владимиром Зеленским и назвал его зомби

Филипп Киркоров в интервью рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поп-король и украинский лидер знакомы более

Интересная информация
Николай Басков поцеловал грудь девушки прямо во время концерта
  • Сегодня, 12:48

Николай Басков поцеловал грудь девушки прямо во время концерта

Самый желанный мужчина в России Николай Басков не так давно полез целоваться к певице Любови Успенской. А теперь "золотой голос страны" страстно

Рогов рассказал о ситуации с заводами в Запорожье
  • 23-04-2023, 12:18

Рогов рассказал о ситуации с заводами в Запорожье

Руководитель политического движения, организованного в Запорожье, «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о действиях представителей киевского

StarHit: РФ накрыла мощная магнитная буря, вызвавшая северное сияние 23 апреля
  • Вчера, 21:37

StarHit: РФ накрыла мощная магнитная буря, вызвавшая северное сияние 23 апреля

StarHit пишет, что с 23 апреля наблюдается сильная магнитная буря, она продлится сутки. В связи с этим жители европейской части РФ могут увидеть

Лулу да Силва сделал заявление о позиции по украинскому кризису
  • 23-04-2023, 12:18

Лулу да Силва сделал заявление о позиции по украинскому кризису

Бразильский президент Луис Инасиу Лулу да Силва сделал заявление о своей позиции по украинскому кризису. Ранее он заявлял, что киевский режи несет