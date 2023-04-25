Панкратов-Черный рассказал, как его омолодили для съемок 6-го сезона сериала о ВОВ

В честь начала 6-го сезона военно-исторического сериала «По законам военного времени» народный артист Александр Панкратов-Чёрный рассказал об особенностях новых съемок.

Актер в предыдущих частях сыграл Григория Федоренко, шофера следователя прокуратуры Рокотова.

«Когда пятый сезон снимался, уже закончили историю – все, победа. Дошли до Германии. Вдруг мне сказали: «Еще восемь серий в Ростове-на-Дону будем снимать». Как оказалось, фронтовики ВОВ обиделись, что ростовские военнослужащие никак не отметили в сериале события, а они для победы много сделали. Ветераны написали на канал письмо, мы сняли еще один сезон.

Меня омолодили, «подчернили», убрали седину, большое спасибо всем гримерам. Хотя понизили в чине, в Германии я лейтенант, а тут вновь старшина», - рассказал Панкратов-Черный.