Певец из РФ Сергей Лазарев в честь праздника показал свою любимую женщину

25 апреля 2023 года празднуется День дочери. Его отмечают многие артисты отечественного шоу-бизнеса. Сергей Лазарев не стал исключением.

Ежегодно певец поздравляет свою любимую дочь с этим днем. В честь праздника исполнитель опубликовал несколько фото в личном микроблоге с 4-летней Аней. Поклонники были восхищены таким поступков певца. Они начали отправлять Сергею много коллажей, сделанных из снимков, на которых изображен Лазарев и его маленькая наследница.

Напомним, артист воспитывает 2-х детей — 9-летнего Никиту и 4-летнюю Аню. Знаменитость является образцовым отцом, он уделяет все свободное время детям, возит в путешествия, поддерживает во всех начинаниях.