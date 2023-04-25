Певец Киркоров объяснил поддержку сбежавшей из РФ Примадонны длительным брачным союзом

Настоящую причину эмиграции Примадонны из РФ озвучил ее бывший супруг Филипп Киркоров. 74-летняя эстрадная певица, как заявил поп-король отечественной эстрады, пошла на поводу у своего молодого мужа-комика Максима Галкина* (в России признан иноагентом).

"То, что Алла Борисовна уехала из страны, не значит, что она Россию не любит. Как очень мужняя жена и верная женщина, она последовала за своим мужем," - считает 55-летний народный артист РФ.

Исполнитель, оставшийся в России, Пугачеву и ее нынешнего супруга назвал родными ему людьми. Звезды не общались много лет, однако Киркоров продолжает с теплотой и радостью вспоминать прожитые с Примадонной годы в браке. Сам Филипп Бедросович эмигрировать не спешит, поскольку считает переезд из страны невозможным. Здесь у него живут отец и дети - сын и дочь.