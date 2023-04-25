После известия о свадьбе: жениха Ани Лорак засекли с молоденькой красоткой

Жениха Ани Лорак заподозрили в измене. В блоге инструктор по йоге Исаак Виджраку выложил снимок, на котором обнимает некую молодую девушку. Фанаты забили тревогу.

На опубликованном фото счастливый испанец позировал с кудрявой красоткой. Но позже оказалось, что это дочь мужчины от предыдущих отношений. Девушка отметила очередной день рождения, из-за чего Исаак посвятил ей новую публикацию. Поклонники Ани Лорак принялись переводить подпись Виджраку под кадром с английского языка.

"Время так быстро летит. Только вчера менял ей подгузники, теперь некоторые ошибочно принимают ее за мою подругу. Я тебя люблю, папина девочка," - написал под трогательной фотографией возлюбленный украинской певицы.