После всех скандалов актер из РФ Данила Козловский просил считать его патриотом

Данила Козловский собирается защитить свою честь и достоинство в суде. Актер намерен доказать, что является истинным патриотом. Артист РФ планирует подать еще один иск против общественника Виталия Бородина, который обвинил его в дискредитации СВО.

Нужно напомнить, что первый иск кинозвезды суд не принял из-за некоторых юридических нарушений. Бородин на заседание явился, хотя Козловский не приехал. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией отметил, что единственной целью Данилы был пиар. Он хотел подарить СМИ красивые заголовки новостей, а судебный процесс его нисколько не волнует. Также он призвал актера доказать патриотизм на деле и отправиться с гуманитарной помощью или концертом на Донбасс.

Кстати, у артиста в связи с обвинениями появились неприятности. В Малом драматическом театра Петербурга на месяц решили отложить спектакль «Коварство и любовь» с участием Козловского. Ранее переносили постановку «Гамлет».