Режиссер РФ Олег Меньшиков подверг критике новую работу Федора Бондарчука «Актрисы»

Олег Меньшиков негативно отозвался о новом проекте «Актрисы», который был снят Федором Бондарчуком. Режиссер раскритиковал сериал после его просмотра.

По словам худрука Театра имени Ермоловой, Бондарчук «не понимает» ничего в театре. Снять и придумать что-нибудь на театральную тематику трудно, уверен кинодеятель.

«Это катастрофически сложно! Слава Богу, сделали такую попытку. Лучше, чем Михаил Афанасьевич Булгаков рассказать о театре с таким юмором никто не сможет. Как по мне, этот сериал не случился», — сказал режиссер.

Меньшиков добавил, что однажды у них была возможность поработать над совместным проектом. Однако его коллега ответил отказом. Он сказал, что «ничего в театре не понимает». Сейчас Меньшиков понял, что создатель фильма «Актрисы» оказался прав.