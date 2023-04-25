Pravda.Ru: РИАН перечислило артистов, концерты которых отказались проводить в городах РФ

Досталось группе «Ночные снайперы» из-за гражданской позиции Дианы Арбениной. Артистка дала четко понять, что выступает против специальной операции, после этого концерты ее коллектива отменили в большинстве российских городов. При этом певица верна своей позиции, хотя уезжать из России не спешит.