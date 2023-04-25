Рэпер Гуф сообщил, что разводится со своей женой Юлией

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) сообщил в социальных сетях поклонникам важную новость о личной жизни. Фанаты были неприятно шокированы этим известием. Оказалось, что исполнитель разводится со своей женой.

«Для избежания сплетен и слухов – мы с супругой разводимся», – пишет Гуф.

Певец добавил, что все возникшие вопросы и споры с Юлией в ближайшее время решат адвокаты. Рэпер при этом отметил, что счастлив иметь дочь Тину от экс-избранницы. Он пообещал быть на связи с девочкой.

Поклонники отнеслись к этой новости с подозрением. Некоторые написали, что артист потерял хорошую женщину, другие фанаты призвали музыканта одуматься и не разводиться.

Напомним, рэперу 43 года, это его второй брак. Первый раз певец был женат на Айзе. В связи со звездой его заподозрили после слов о разводе с женой.