Российская певица Валерия заставила вдову Иосифа Кобзона разрыдаться на публике

В честь 55-летия певица Валерия решила устроить торжественное празднование. Артистка пригласила своих фанатов и знаменитостей в «Крокус Сити Холл» в Москве.

На концерте присутствовали представители отечественного шоу-бизнеса. Мероприятие в том числе посетила вдова Иосифа Кобзона Нелли. Один из номеров Валерии довел женщину до слез. Произошло, когда на сцене с именинницей появилась голограмма покойного артисита. Они с женой Иосифа Пригожина исполнили дуэтом песню «Вспомни обо мне». В этот момент вдова Кобзона начала плакать. Стоит сказать, что интернет-пользователи поступок исполнительницы не оценили. Многие подписчики звезды назвали случившееся «кощунством». Сама же Валерия предпочитает не реагировать на подобные обвинения фанатов.