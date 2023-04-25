Телеведущая и певица Ольга Бузова хочет сыграть свою свадьбу в Сочи

Недавно Ольга Бузова в своей социальной сети сделала публичное заявление. Телеведущая и певица на днях прилетела в Сочи на свой очередной концерт. Экс-звезду шоу «Дом-2» восхитили пейзажи этого региона.

После выступления артистка провела приятно время в SPA-комплексе, расположенном на Красной поляне. Как призналась звезда, она всем сердцем полюбила Сочи, поэтому хочет сыграть там свою свадьбу. О других подробностях Ольга сообщать не стала, однако поклонники начали поздравлять любимицу со скорыми переменами в личной жизни.

Бузова не говорит, состоит ли сейчас в отношениях. Скрывать свою жизнь певица начала после болезненного расставания с репером Давой. За плечами у знаменитости развод с Дмитрием Тарасовым.