Телеведущая Виктория Боня показала результат от своей первой пластической операции

43-летняя телеведущая и блогер Виктория Боня впервые в жизни приняла решение обратится к услугам пластического хирурга. Звезда записала видеоролик в своем личном микроблоге после окончания операции.

Как рассказала знаменитость, даже в черных бинтах, которые защищали ее лицо, люди узнавали ее на улицах Дубая. Именно в ОАЭ сейчас проживает ведущая с дочерью.

Позже светская львица показала результат проведенной операции. В своих социальных сетях она опубликовала два новых снимка. На фото хорошо видно строение лица Бони «до» и «после» вмешательств. Как называется процедура, она не сообщила. Однако большинство поклонников Виктории заметили, после пластики она похожа на Анджелину Джоли.