У дочери Аллы Пугачевой нашли элитную недвижимость в США

Певица Кристина Орбакайте обладает элитной недвижимостью за рубежом. Речь идет минимум о 3-х апартаментах в США. Кроме того, дочь Примадонны владеет 2-мя квартирами в Москве.

В Йью-Йорке у исполнительницы есть особняк на Манхэттене стоимостью в 20 млн долларов. Артиста всячески попыталась скрыть покупку, совершенную еще десять лет назад, однако ее имя всплыло во время организации ремонтных работ.

В собственности 51-летней звезды также есть элитная квартира в Майами. Апартаменты общей площадью 285 квадратных метров в «Маджестик Тауэр Бэл Харбор» обошлись певице в 2,5 млн долларов.

Поговариваю, старший сын Орбакайте имеет недвижимость за два млн долларов, которая была приобретена на сбережения Аллы Пугачевой. Никита Пресняков и его жена зарегистрированы в элитном небоскребе Murray Street на Манхэттене.