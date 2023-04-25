Умер народный артист РФ Геннадий Богачев

Сегодня, 25 апреля, стало известно о смерти Народного артиста РФ Геннадия Богачева. Он скончался в Петербурге на 79 году жизни. О смерти проинформировал Большой драмтеатр имени Товстоногова (БДТ), где актер и служил на протяжении всей своей жизни. Представители учреждения выразили свои соболезнования родным, близким, а также всем, кто любил Богачева. Там актер сыграл более чем 50 ролей. До последних дней он выходил на сцену в постановке Андрея Могучего «Губернатор». Причина смерти Геннадия Петровича не уточняется. По предварительным данным, он ушел из жизни после борьбы с тяжелой болезнью. О времени и месте прощания с артистом будет объявлено немного позже.

Богачев прославился ролями в таких картинах и сериалах: «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Мастер и Маргарита», «Агент национальной безопасности». Он был мастером дубляжа. В прокате озвучивал Роберта Де Нир, Мела Гибсона, Ричарда Гира.