В Сети показали, как выглядит Галина Сергеевна из «Папиных дочек» спустя 9 лет

В Сети сегодня показали, как в настоящее время выглядит Галина Сергеевна из любимого россиянами сериала «Папины дочки» спустя девять лет после выхода на экраны многосерийного фильма.

Персонаж Галины Сергеевны полюбился телезрителям ситкома с первой же серии. Самую умную девочку семьи называли по имени и отчеству не только домочадцы, но и другие герои сериала. Роль девушки досталась популярной актрисе Елизавете Арзамасовой.

Нелишне сказать, что на момент начала съемок проекта начинающей артистке было всего-навсего 12 лет. Сейчас она работает в театре, а также регулярно снимается в кино и разных телевизионных проектах. К тому же, за это время знаменитость успела построить личную жизнь. Она счастлива в браке с фигуристом и хореографом Ильей Авербухом. У пары подрастает общий сын.