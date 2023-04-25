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В Сети показали, как выглядит Галина Сергеевна из «Папиных дочек» спустя 9 лет

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В Сети показали, как выглядит Галина Сергеевна из «Папиных дочек» спустя 9 лет
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Фото из открытых источников

В Сети сегодня показали, как в настоящее время выглядит Галина Сергеевна из любимого россиянами сериала «Папины дочки» спустя девять лет после выхода на экраны многосерийного фильма.

Персонаж Галины Сергеевны полюбился телезрителям ситкома с первой же серии. Самую умную девочку семьи называли по имени и отчеству не только домочадцы, но и другие герои сериала. Роль девушки досталась популярной актрисе Елизавете Арзамасовой.

Нелишне сказать, что на момент начала съемок проекта начинающей артистке было всего-навсего 12 лет. Сейчас она работает в театре, а также регулярно снимается в кино и разных телевизионных проектах. К тому же, за это время знаменитость успела построить личную жизнь. Она счастлива в браке с фигуристом и хореографом Ильей Авербухом. У пары подрастает общий сын.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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