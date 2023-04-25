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Виктор Дробыш сделал признание певцу IVAN, которого разоблачили в шоу «Маска»

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Виктор Дробыш сделал признание певцу IVAN, которого разоблачили в шоу «Маска»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Знаменитый российский продюсер Виктор Дробыш с своих социальных сетях опубликовал новый пост, в котором выразил свое личное мнение по поводу белорусского исполнителя IVAN.

Как сказал музыкальный эксперт, он поражен упорством и трудолюбием Александар Иванова (настоящее имя артиста - прим.ред.), который долго смог остаться нераскрытым в телешоу «Маска»на канале НТВ. По словам Дробыша, он удивлен многогранности артиста.

Также продюсер рассказал о новой композиции IVAN’а. Во время одного из прямых эфиров «Маски» Киркоров намекнул Дробышу, чтобы тот помог артисту сделать несколько хороших песен.

«Ivan, ты просто талантище! Теперь об этом знает много людей! Одиннадцать выпусков, 11 потрясающих номеров! Несколько месяцев работы, бесчисленное количество комментариев, восхищений и много-много красивой музыки! Настало время взлетать!», - написал Виктор.

 К слову, Иванов в проекте скрывался в костюме добродушного и обаятельного персонажа. Он прятался под маской Гусеницы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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