Мирзаян выразил мнение о переносе штаб-квартиры ООН

Политолог Геворг Мирзаян считает, что штаб-квартира ООН больше не должна располагаться в Нью-Йорке. Недавно руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что согласен с переносом штаб-квартиры ООН в другой город. Руководитель департамента по международным организациям в российском внешнеполитическом ведомстве Петр Ильичев предложил перенести ее в Женеву или Вену.

По мнению Мирзояна, политическое руководство западных государств будет против такой меры. Поэтому провести ее следует через голосование в генеральной ассамблее ООН, где, считает он, за нее могут проголосовать государства Азии, Африки, Латинской Америки.

«Если Москве удастся найти приемлемого кандидата, если удастся убедить другие страны за этого кандидата проголосовать, то перенос штаб-квартиры ООН будет самой эффективной российской контрсанкцией против США», – считает он.