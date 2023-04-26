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Цзиньпин обозначил Зеленскому позицию по вопросу применения ядерного вооружения

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Цзиньпин обозначил Зеленскому позицию по вопросу применения ядерного вооружения
В Мире
Фото из открытых источников

Политический руководитель Китая Си Цзиньпин сделал заявление руководителю киевского режима Владимиру Зеленскому по вопросу ядерной войны. Он напомнил уже не раз обозначенную разными государствами позицию, что в ядерной войне не обсуждается вопрос о победителе, поскольку она по оценкам принесет масштабные разрушения. Эта позиция периодически повторяется разными государствами. Об этом Цзиньпин заявил в разговоре по телефону с Зеленским. Об этом сообщает информационное центральное агентство Китая.

Сообщается, что разговор по телефону Зеленского и Цзиньпина состоялся по инициативе киевского режима. 

«В ядерной войне нет победителей. Что касается ядерного вопроса, то все стороны должны сохранять хладнокровие и быть сдержанными», – заявил Цзиньпин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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