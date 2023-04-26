74-летняя певица РФ Алла Пугачева покидает Израиль из-за серьезных проблем с сердцем

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В СМИ сегодня появилась информация о том, что экстренно госпитализировали знаменитую российскую певицу Наталью Власову. Артистка потеряла сознание
Несколько дней назад знаменитая российская киноактриса Елена Валюшкина посетила передачу «Ты не проверишь» на канале НТВ. Во время программы артистка
Олег Меньшиков негативно отозвался о новом проекте «Актрисы», который был снят Федором Бондарчуком. Режиссер раскритиковал сериал после его
Отец поп-короля Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров впервые вышел в свет со своей 43-летней невестой. 90-летний артист появился с новой молодой
Филипп Киркоров в интервью рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поп-король и украинский лидер знакомы более
Самый желанный мужчина в России Николай Басков не так давно полез целоваться к певице Любови Успенской. А теперь "золотой голос страны" страстно
Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что наличие двух генов в анализе покажет, что у женщины будет рак груди. К этим генам телеведущая
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на запрос Reuters, заявил, что не стоит собирать гадости про отслуживших вагнеровцев из числа