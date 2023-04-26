74-летняя певица РФ Алла Пугачева покидает Израиль из-за серьезных проблем с сердцем

Отметившая недавно 74-летие Алла Пугачева никогда не скрывала, что ее организм стареет. Из-за этого певице иногда приходится непросто. Больше всего беспокоит Примадонну сердце. Чтобы наладить работу сердечно-сосудистой системы, артистке пришлось провести 4 операции и отказаться от сцены, поскольку медики запретили ей много работать и волноватся.

Последнее хирургическое вмешательство было проведено четыре года назад после очередного сердечного приступа. Об этом говорила ее дочь Кристина Орбакайте. После установки стента певице стало трудно переносить перелеты и жару. Из-за этого Алла Борисовна предпочитала проводить лето в Юрмале.

«Я старею, достаточно резко. Организм дает сбой. Трудно дышать, ходить, но я жива, должна жить ради своих маленьких детей», - признавалась Пугачева.

В этом году она собирается провести лето в Латвии. Примадонна договорилась об аренде двухэтажной виллы, которая находится неподалеку от дома Лаймы Вайкуле. В особняке есть спа-комплекс, теннисный корт, помещение для охраны, гараж. Цена вопроса - 35,6 млн рублей.