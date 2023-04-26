АиФ: Боярский и Соколов заменят Назарова и Нагиева в сериале «Кухня»

Ольга Кузьмина и Марк Богатырев, которые известны зрителю по ролям Макса и Насти в «Кухне», опубликовали совместное видео. Таким образом актеры сообщили о старте съемок нового сезона сериала.

По словам актрисы, она специально покрасила волосы в ярко-рыжий для того, чтобы партнер ее "узнал".

«Снова рыжие будни. Снимаем, радуемся погоде, загораем», — говорит в ролике Ольга.

Ранее Кузьмина заявила, что не против сняться в «Кухне», если линия героини получит новое развитие, ведь «35 лет изображать 18-летнюю девушку немного странно».

В Сети прокомментировали новый пост артистки. Пользователи отметили, что вряд ли Дмитрий Назаров* (признан иноагентом) появится в сериале в главной роли». Но Кузьмина приоткрыла тайну, кто заменит Назарова и Нагиева. Она показала в видео актерские вагончики Михаила Боярского и Андрея Соколова.