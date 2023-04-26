АиФ: Боярский и Соколов заменят Назарова и Нагиева в сериале «Кухня»

Поддержание здорового веса тела —это основа крепкого здоровья. Эксперты назвали самые быстрые способы для потери лишнего веса. Во-первых, нужно
В СМИ сегодня появилась информация о том, что экстренно госпитализировали знаменитую российскую певицу Наталью Власову. Артистка потеряла сознание
Несколько дней назад знаменитая российская киноактриса Елена Валюшкина посетила передачу «Ты не проверишь» на канале НТВ. Во время программы артистка
Олег Меньшиков негативно отозвался о новом проекте «Актрисы», который был снят Федором Бондарчуком. Режиссер раскритиковал сериал после его
Отец поп-короля Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров впервые вышел в свет со своей 43-летней невестой. 90-летний артист появился с новой молодой
Алла Пугачёва окончательно разорвала связи с Родиной. «Новые русские сенсации» на канале НТВ узнали о продаже замка в деревне Грязь, который по
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Руководитель политического движения, организованного в Запорожье, «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о действиях представителей киевского
Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что наличие двух генов в анализе покажет, что у женщины будет рак груди. К этим генам телеведущая
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