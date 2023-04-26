«АиФ»: Олег Меньшиков проинформировал, каким был Сергей Бодров при жизни

Гостем второго выпуска видеоподкаста «Table шоу» стал известный российский актер театра и кино Олег Меньшиков. Во время дискуссии народный артист Российской Федерации покойного Сергея Бодрова назвал исключением.

Также он рассказал зрителям, каким был при жизни легендарный актер, пишет «АиФ».

«Я с Сережей снимался в двух фильмах, дружили с ним. Кто мне скажет, что обладал выдающимися актерским способностями, тот соврет. Он таковыми не обладал», —вспоминает 62-летний Меньшиков.

Артист добавил, что звезда фильма «Брат» обладал теми качествами, которые имели большее значение, чем актерское мастерство - «социальными и личностными достоинствами».