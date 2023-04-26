Актер Анатолий Белый перед отъездом в Израиль успел хорошо заработать в РФ

Анатолий Белый уехал в Израиль из РФ в знак протеста против СВО. Но перед эти актер успел неплохо заработать.

Артист (настоящая фамилия Вайсман) покинул Россию летом прошлого года. Он уволился из МХТ имени Чехова. Родился Анатолий в Винницкой области, и хотя многие годы проживал именно в РФ, решил встать на сторону Украины.

При этом он не чурается русских денег и перед бегством успел хорошо заработать. Лишь спустя несколько месяцев после «эмиграции» в свет выходят проекты с участием Белого.

Нам днях стало известно, что 25 мая в онлайн-кинотеатре START выйдет остросюжетный сериал «Кошка», в котором беглый актер сыграл главную роль. Сериал снимали в 2022 году. Его режиссером является Карен Оганесян. Не исключено, что появятся другие проекты, в которых работал кинодеятель.