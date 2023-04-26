Актер Марк Богатырёв опроверг сообщения о съемках нового сезона сериала «Кухня»

Актер театра и кино Марк Богатырев, который известен российскому зрителю по роли Макса в телесериале «Кухня», сообщил, что видео, которое они вместе с коллегой по цеху Ольгой Кузьминой выложили в социальных сетях, пользователи неправильно поняли.

«Ошиблись, не будет никакой новой "Кухни". Мы лишь снимались вместе в одном рекламном ролике», - написал Богатирев в своем Telegram.

В свою очередь представители канала СТС тоже заявили о том, что новый сезон телевизионного сериала не планируется в ближайшем будущем снимать.

«Продолжение "Кухни" не снимается. Работу над проектом сейчас не ведут», - сообщили в пресс-службе канала.

Напомним, ранее Андрей Соколов сообщил, что не принимает участие в съемках нового сезона «Кухни». Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан не подтвердила слухи, что ее супруг будет сниматься в продолжении сериала.