Александр Бердников прокомментировал поступок «МУЗ-ТВ», который «замазал» Елену Темникову

На днях стало известно о том, что редакция канала «Муз-ТВ» в новом кинофильме про «Фабрику звезд» стерла архивные фото с исполнительницей Еленой Темниковой. Ранее певица осудила проведение специальной военной операци (СВО) на Донбасее и Украине. Решение канала решил впервые прокомментировать победитель «Фабрики звезд» в составе поп-коллектива «Корни» Александр Бердников.

«Видел в новостях, что обиделась. Но, если честно, не знаю, почему. Всем было ясно, из-за чего это происходит. Думаю, аукнулось», — отметил музыкант.

Бердников подчеркнул, что Темникова должна понимать: после ее высказываний касательно спецоперации ее не могли не «замазать».