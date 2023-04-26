Анна Калашникова опровергла информацию о том, что Алла Пугачева продала свой подмосковный замок

В Сети активно обсуждают новость о том, что Алла Пугачева продала свой замок в подмосковной деревне Грязь. Впрочем, Анна Калашникова, у которой много общих друзей с Примадонной, опровергла эту информацию.

Замок пока не продан. Знаю, что Максим его продавать не хочет. Там живет большой штат прислуги. За замком присматривает водитель Игорь, а помогают ему четыре охранника, садовник, домработница.

Пугачева ежемесячно выделяет средства на содержание замка, причем немалые. По данным Калашниковой, за налоги набегает 400 тысяч за год, на коммуналку примерно уходит 30 тысяч рублей в месяц, а за охрану - еще 500 тысяч ежемесячно. 100-150 тысяч звёзды платят садовнику и уборщику бассейна.

То есть, даже, когда дворец простаивает, за его содержание Примадонна отдает более миллиона рублей в месяц. Всего же на строительство замка ушло 12 миллионов долларов, заключает Анна.