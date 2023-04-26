Дочь Александра Серова показала редкие кадры со своей дочерью Мией

Мишель Серова на днях опубликовала новое видео. В ролике девушка предстала со своей дочкой Мией. В кадре наследница Мишель мило разговаривает со своей мамой. Об этом пишет издание «Вокруг ТВ».

Сразу же стоит отметить, что певица нечасто делится с поклонниками в микроблоге кадрами детей. Если дочь Серова публикует фотоснимки либо видеоролики, то в редакторе она предпочитает закрывать лицо своих маленьких наследников.

На этот раз лиц детей поклонникам не удалось также увидеть. В видео, который был выложен артисткой, видно лишь затылок девочки.

Между прочим, Александр Серов стал дедушкой дважды. У Мишель и её супруга Романа в браке на свет появилось двое детей. Макар и Мия ладят друг с другом.