Фанаты фильма «Ведьмак» раскритиковали тизер третьего сезона сериала. Видеоролик был размещен на официальном канале Netflix на Ютуб.

При помощи расширения выяснилось, что количество дизлайков (это 135 тысяч) превышает в несколько раз количество лайков (43 тысячи). Большинство негативных комментариев были связаны с вероятным уходом актера Генри Кавилла из телесериала – артист сыграл себя роль Геральта, протагониста истории.

Пользователи отмечают, что экранизация книг Анджея Сапковского вышла весьма сомнительной. Рекламная кампания говорила о приходе новой «Игры престолов», но критике подверглись все аспекты фильма – от неопытной съемочной группы до сценария сериала и киноактеров.