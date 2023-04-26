Иван Ургант снова стал телеведущим «Вечернего Урганта» на корпоративе на Кипре

В СМИ сегодня появилась информация о том, что экстренно госпитализировали знаменитую российскую певицу Наталью Власову. Артистка потеряла сознание
В конце февраля минувшего года руководство Первого канала поставило на паузу популярное шоу «Вечерний Ургант» из-за изменения сетки вещания.
Самый желанный мужчина в России Николай Басков не так давно полез целоваться к певице Любови Успенской. А теперь "золотой голос страны" страстно
Филипп Киркоров в интервью рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поп-король и украинский лидер знакомы более
В семье ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва возникла в семье непростая ситуация. Произошло это после его увольнения с
В прошедшем выпуске популярного шоу «Маска» стало известно, что в костюме Гусеницы прятался певец из Беларуси Александр Иванов (выступающим под
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на запрос Reuters, заявил, что не стоит собирать гадости про отслуживших вагнеровцев из числа
Центральную государственную лабораторию в Судане захватили участники военного конфликта. В итоге в их распоряжении оказались образцы возбудителей
StarHit пишет, что с 23 апреля наблюдается сильная магнитная буря, она продлится сутки. В связи с этим жители европейской части РФ могут увидеть
В минувшем году получателями высокотехнологичной медицинской помощи в Северной столице стали 129 000 человек. Показатель 2021-го был меньше на 17,4