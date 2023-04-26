Иван Ургант снова стал телеведущим «Вечернего Урганта» на корпоративе на Кипре

Как стало известно сегодня, Иван Ургант снова вернулся в кресло ведущего своего популярного авторского шоу. Однако на этот раз на Кипре. Об этом пишет Telegram-канал "НЕОПРА, БЛИН!".

Сообщается, что шоумен выступил на Кипре на корпоративе. В качестве передачи телеведущий решил повторить известные интервью, которые берет у российских звезд. Для этого на сцене установили декорации, очень похожие на студию шоу "Вечерний Ургант". В качестве гостя пригласили футболиста Александра Кокорина.

Необходимо напомнить, что с недавнего времени спортсмен проживает на Кипре. Он играет за местный клуб "Арис". Форвард отметил, что ему нравится жить на Кипре. Иван при этом поинтересовался о знании греческого языка. Услышав отрицательный ответ, Ургант пообещал вместе это исправить.