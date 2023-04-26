КП: Алла Пугачева может временно перебраться в Юрмалу из-за проблем с сердцем

Алла Пугачева, которая недавно отметила свое 74-летие, опубликовала новое фото. Поклонники заметили под глазами у артистки странные припухлости.

По словам пластического хирурга Александра Вдовина, это может быть связано с проблемами со здоровьем. К примеру, у Примадонны могут быть проблемы с почками, сердцем, эндокринной системой, пишет КП.

"В этом случае, думаю, речь идет именно о сбое сердечно-сосудистой системы", - отметил специалист.

Пугачева в свое время неоднократно переносила тяжелые операции на сердце. Сама ПРимадонна признавалась, что из-за этого плохо переносит жару.

Появилась информация, что именно по этой причине артистка решила переехать из жаркого Израиля до осени в Юрмалу. По крайней мере, об этом сообщили в окружении Аллы Борисовны.