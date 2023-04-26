Лед тронулся: какие природные аномалии ждут Россию и весь мир в ближайшее время

Также синоптики прогнозируют, что есть все условия для раннего начала пожароопасного сезона в южных районах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, на юге Приволжского и Центрального федеральных округов, на Северном Кавказе.

К середине XXI века резкие изменения климата заставят сменить место жительства 200 млн человек. Это будет связано с обмелением рек и сокращением запасов пресной воды. Между 2030 и 2050 годами вследствие этого может наблюдаться до 250 000 смертей в год.

Переселение народов станет неизбежным. Начнется настоящая борьба за ресурсы. Самым дефицитным станет пресная вода. Из-за нее будут войны. Наш мир поменяет облик, качество жизни сильно снизится.