Ляйсан Утяшева похудела на 32 килограмма из-за железодефицитной анемии

Экс-гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о нелегком пути к стройности. Жена Павла Воли призналась, что склонна к полноте, поэтому всегда соблюдает строгую диету.

Но стройная фигура – это результат больших усилий. На пути к красоте ведущей не обошлось без ошибок. Как вспомнила Ляйсан, после рождения дочери она поправилась на 18 килограмма. А вот после рождения первенца на 32. Тогда Утяшева решила быстро сбросить лишний вес при помощи отказа от мяса. Однако организм спортсменки преподал молодой маме урок на всю жизнь в виде ужасной железодефицитной анемии.

После этого теледива решила осознанно подойти к правильному питанию и стала изучать информацию о принципах здорового питания. Через короткий промежуток времени вес стал уходить, а состояние здоровья у девушки улучшилось.