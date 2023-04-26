Нагиев впервые прервал молчание после увольнения с Первого канала и заявил о депрессии

Также Нагиев неожиданно заговорил о депрессии. Актер намекнул, что ему знакомо это чувство.

«Любое депрессивное состояние —очень гадкое. Я знаю это, если предупрежден, вооружен. Еще знаю, что лучше, чем эта секунда, в жизни может не быть. Поэтому конкретно ею и наслаждайся», — добавил шоумен.