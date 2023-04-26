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Нагиев впервые прервал молчание после увольнения с Первого канала и заявил о депрессии

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Нагиев впервые прервал молчание после увольнения с Первого канала и заявил о депрессии
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Фото из открытых источников

Практически всю карьеру Дмитрий Нагиев посвятил российскому телевидению. Однако в феврале 2022 года он решил покинуть Первый канал и ушел в творческий отпуск.

Сейчас ведущий переживает не простые времена, но относится к этому философски. По его словам, в прошлом он часто сидел без работы, что научило его смирению.

«Научись ждать с верой в то, что у тебя получится. И трудись. Даже когда не было предложений, я продолжал вяло отжиматься от пола и надеяться, что это пригодится», — сказа Дмитрий.

Также Нагиев неожиданно заговорил о депрессии. Актер намекнул, что ему знакомо это чувство.

«Любое депрессивное состояние —очень гадкое. Я знаю это, если предупрежден, вооружен. Еще знаю, что лучше, чем эта секунда, в жизни может не быть. Поэтому конкретно ею и наслаждайся», — добавил шоумен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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