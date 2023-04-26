Наталья Подольская допустила большую ошибку в воспитании своих детей

С 2010 года Наталья Подольская счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Пара воспитывают 2-х сыновей – семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Певица успешно совмещает семью и карьеру. При этом артистка делает всё возможное, чтобы ее дети не были обделены вниманием.

Психолог Виктория Дмитриева уверенна, что звезда допускает большую ошибку в стремлении окружить наследников заботой. Как напомнила специалист, гиперопека может привести к непоправимым последствиям.

Не могу не комментировать фразу Натальи "мы ходили в "Тодес"". Наташа, а также все остальные мамы и папы – всем внимание. После 3-х лет ребенка никаких "мы" не должно быть. "Он ходил или она ходила. Это его жизнь. А то начинается: мы покушали, мы покакали, мы поступаем в институт, мы выбираем невесту. Вот в таком состоянии и живут всю жизнь", — напоминает психолог.