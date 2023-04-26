Олег Меньшиков заявил, что Сергей Бодров не являлся выдающимся артистом

По словам народного артиста России Олега Меньшикова, Сергей Бодров не был выдающимся артистом, хотя имел немало других, намного более значимых достоинств - "личностных, социальных".

"Я снимался с Сережей в двух картинах, мы с ним дружили. Кто скажет, что Сергей обладал выдающимися актерским способностями, тот соврет. Не обладал он таковыми", - заявил актер.

По заявлению Меньшикова, у актера должно быть профессиональное образование. Это Бодрову не мешало, однако является скорее "исключением, которое подтверждает правило".

При этом "Сергей был интереснее вне актерской профессии, намного", считает Меньшиков.

Напомним, Бодров погиб вместе с членами съёмочной группы в Кармадонском ущелье в 2002 году. Они туда отправились во время работы над новым фильмом "Связной".