Певица РФ Полина Гагарина воссоединилась с Дмитрием Исхаковым в честь дня рождения дочери

26 апреля 2023 год в семьей Полины Гагариной празднуют день рождение дочери Мии. На торжественное мероприятие прибыл даже отец девочки. Фото с Дмитрием Исхаковым певица опубликовала в своих социальных сетях.

«Счастливые родители самой лучшей девочки на свете», — так подписала кадр Гагарина.

Артистка купила много разноцветных шаров с гелием, а также огромную инсталляцию в виде цифры 6. Дмитрий также сделал дочери роскошный подарок.

Стоит сказать, что фотограф и испонительница со скандалом развелись в 2021 году. Тогда ребенку исполнилось всего три года. Впрочем, экс-супруги решили все споры и общаются по-дружески ради дочери. Родители собираются на отдых с Мией, чтобы участие в ее жизни принимали и папа, и мама.