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Пластический хирург Любченко похвалила певицу РФ Ларису Долину за качество кожи

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Пластический хирург Любченко похвалила певицу РФ Ларису Долину за качество кожи
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Фото из открытых источников

Лариса Долина регулярно делает хирургические и косметологические процедуры. По словам пластического хирурга Анастасии Любченко, 67-летняя звезда при этом не испортила свою внешность.

«Видна работа с качеством кожи, достигается она инъекционными косметологическими методиками, постоянными курсами биоревитализации, контурной пластики лица препаратами на основе гиалуронки, работой с препаратами на основе гидроксиапатита кальция, полимолочной кислоты», — говорит специалист.

Также врач уверена, что певица делала инъекции ботулотоксина. Вместе с тем хирург отмечает, что Долина провела круговую блефаропластику, и могла делать СМАС-лифтинг средней, а также нижней трети лица. 

«Можно задуматься о выполненном эндоскопическом лобно-височном лифтинге, на некоторых фото видны изменения позиции бровей. Не исключаю, что были операции с кончиком носа», — резюмировала Любченко.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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