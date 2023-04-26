Покинувший РФ продюсер Александр Цекало набросился с кулаками на поклонницу в Лос-Анджелесе

Продюсер Александр Цекало, покинувший Россию несколько лет назад, публично устроил разборки с фанаткой в США. Он набросился с кулаками на девушку в Лос-Анджелесе. По данным Telegram-канала «Самые сливки», продюсер стал нецензурно выражался и даже попытался прогнать даму из супермаркета.

За покупками 62-летний артист отправился с молодой женой Дариной Эрвин. Возлюбленные выбирали продукты, но проходившая мимо дама их узнала. Покупательница просила Александра сделать фото, но отреагировал на просьбу поклонницы агрессивно. Цекало начал использовать нецензурную лексику и едва не накинулся на фанатку.

При этом не сообщается, что стало причиной такого неадекватного поведения юмориста.