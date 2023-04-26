Получила $5 млн в наследство, но из-за сына умерла в нищете: Трагическая история красавицы-модели из СССР

Валентина Яшина была одной из самых красивых блондинок в СССР. Она построила прекрасную карьеру и обрела счастье в личной жизни, но все испортили родственники, лишившие ее того, что она нажила своим трудом.

После смерти супруга, который оставил манекенщице сумасшедшее наследство, начались проблемы. Общая сумма завещания составляла $5 млн. Но Яшина всего этого лишилась из-за сына Александра, который обманом продал ее квартиру. Ходили слухи, что мужчина увлекался финансовыми пирамидами, потеряв там состояние матери. Валентина писала заявление в полицию, но из-за любви к ребенку отозвала обвинения.

Из-за маленькой пенсии, которой не хватало на еду, модель работала уборщицей и мыла полы в подъездах. В итоге она переехала на дачу в подмосковной Купавне, где провела последние годы свей жизни. Сын и внук знаменитости не навещали ее. Они даже не явились на похороны родственницы.