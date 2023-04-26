Решившая уехать из России Орбакайте напоследок обратилась к фавориту Пугачевой

Кристина Орбакайте неожиданно прервала молчание. После отъезда из России она написала, что ее концерты в Европе состоятся. Уже 29 апреля у артиски начинается гастрольный тур в Германии.



Стоит сказать, что решение дочери Примадонны выступать в День победы перед немцами вызвало негативную реакцию у россиян. По предварительным данным, 9 мая Кристина даст концерт в немецком Дюссердольфе.



Пользователи считают, что Орбакайте нужно определится, является ли она патриоткой своей страны, учитывая еще тот факт, что большую часть времени певица проводит в США.