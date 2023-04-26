Ryazan.life: Алеся Кафельникова сделала себе пластику груди

Алеся Кафельникова решила изменить форму груди. Об этом пишут СМИ. В свои 24 года модель была очень недовольна своей грудью, распухшей после появления на свет ребенка в 2019 году от Георгия Петришина.

«Грудь просто была огромной. Ходила на примерки, но вещи не садились», — пожаловалась фанатам дочь знаменитого теннисиста.

В модельном агентстве девушке зачастую говорили, что ей придется подождать с выходом на подиум, пока грудь не станет как прежде.

То, что Алеся сделала пластическую операцию, выдали откровенные снимки. На фото видно, что внешность Кафельниковой изменилась. Также подписчики вспомнили слова модели в марте 2022 года, когда она призналась, что не против сделать пластику груди.