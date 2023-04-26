Садальский обвинил Пересильд в алкоголизме и заявил, что она в космос не летала

Стас Садальский посоветовал Юлии Пересильд завязать с алкоголем. По словам скандального актера, его коллега страдает от пагубного пристрастия.

Стас сообщил, что Юлия тщательно скрывает зависимость. Он назвал девушку «выпивохой», призвав отказаться от горячительных напитков.

«Раньше, когда бухал, в космос улетал, никого не помнил. Поэтому всех призываю— друзей, недругов: хватит пить», — сказал мужчина.

Конфликт между Садальским и Пересильд начался еще в 2021 году. Тогда шоумен заявил, что актриса не летала на МКС для съемок в «Вызове», а все сцены нарисовали с помощью компьютерной графики.

После этого артистка заявила, что она не знакома со Стасом и не знает, кто это. Из-за этого комментария Садальский сказал, что «алкогольные напитки отрицательно влияют на память».