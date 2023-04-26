Стас Барецкий заявил, что уже оформляет документы на подмосковный замок Пугачевой

Российский шоумен Стас Барецкий сделал заявление. Он сообщил, что уже занимается оформлением документов на замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь.

«Я как раз бегаю, сейчас оформляю документы. Завтра тоже буду бегать», — так ответил Стас на просьбу корреспондентов продемонстрировать им документы, которые подтверждают покупку усадьбы Примадонны.

После того, как Алла Борисовна вывезет все свои вещи из замка, скандально известный шоумен пообещал организовать день открытых дверей для всех журналистов.

Напомним, сегодня Барецкий сообщил, что купил недвижимость певицы за 450 миллионов рублей. По его словам, он планирует превратить замок в самый крупный крематорий на территории Европы.