Телешоу на НТВ «Секрет на миллион» раскроет новые обстоятельства смерти Юрия Шатунова

Легендарный солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно умер в минувшем году. До сих пор уход музыканта причиняет боль его родным, близким, поклонникам. Очередной эфир программы «Секрет на миллион» на канале НТВ решили посвятить памяти покойного исполнителя.

В студии появился бывший солист популярного коллектива Андрей Гуров. Как признался артист, он не может поверить в случившееся. В шоу певец рассказал о работе в коллективе и дружбе с Юрием.

«Несправедливо короткую жизнь прожил Юрий Шатунов. Он внезапно умер, ему не было 50 лет. Говорят, что артиста можно было спасти», — отмечает Андрей Гуров.

Причиной кончины Юрия официально является острая сердечная недостаточность. Находясь на отдыхе с друзьями, он почувствовал сильное недомогание. Шатунову вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи не смогли вокалисту уже помочь.